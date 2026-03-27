Lukaku-Napoli nessuna svolta il belga può finire fuori rosa

Romelu Lukaku non è ancora tornato a Napoli dopo aver saltato gli ultimi allenamenti. La situazione tra l’attaccante belga e il club resta irrisolta e non sono state annunciate novità ufficiali sul suo rientro. La possibilità che il giocatore possa essere escluso dalla rosa è stata ipotizzata, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Continua a tenere banco il mancato rientro di Romelu Lukaku a Napoli dopo aver saltato la tournèe negli Stati Uniti con la sua nazionale. Come raccontato dalla redazione di SkySport per ora nessuna svolta tra il Napoli ed il proprio attaccante, Romelu Lukaku. Il belga si è rifiutato di tornare in città nonostante le indicazioni del club. Il calciatore vorrebbe proseguire il processo di riatletizzazione in Belgio, opzione che la società non considera, in quanto vuole il centravanti a Napoli. Le vedute dei due soggetti in casa restano più che mai distanti. Lukaku, per il momento, verrà sicuramente multato dalla società e, se non dovesse presentarsi quanto prima a Castel Volturno, potrebbe addirittura finire fuori rosa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku-Napoli nessuna svolta, il belga può finire fuori rosa Articoli correlati Clamoroso Lukaku, il Napoli fa sul serio: “Può finire fuori rosa”Romelu Lukaku non rientra a Napoli e il club azzurro passa alle maniere forti: fuori rosa da martedì 31 marzo se l’attaccante belga non si presenta... Lukaku sarà messo fuori rosa se non rientra a Napoli: il club azzurro dà un ultimatum al belgaIl Napoli ha deciso di mettere fuori rosa Romelu Lukaku nel caso in cui non si dovesse presentare a Castel Volturno entro martedì. LUKAKU torna a Castel Volturno e guardate cosa fa! Una selezione di notizie su Lukaku Napoli nessuna svolta il belga... Temi più discussi: Il paradosso di Lukaku, pochi minuti giocati dopo il goal a Verona: il dualismo con Hojlund e un futuro in bilico al Napoli; Il Napoli vince, Conte è un mago. Il mister ha urlato una frase a Lukaku prima del gol; Napoli, buone notizie: Lukaku rinuncia alla nazionale del Belgio. Vuole concentrarsi sui propri allenamenti; Conte: Lukaku sta soffrendo. Futuro? Io penso al presente, poi... Lukaku Napoli, scontro aperto sul rientro in città: senza una svolta il belga rischia l’estromissione dalla rosa. i dettagliLukaku Napoli, scontro aperto sul rientro in città: senza una svolta il belga rischia l’estromissione dalla rosa. i dettagli ... calcionews24.com Caso Lukaku, ultimatum del Napoli: Fuori rosaFin qui Conte non lo ha mai impiegato dall’inizio, a conferma delle sue precarie condizioni fisiche e atletiche. Col Verona il 28 febbraio il suo fin qui unico gol, seppur decisivo per i tre punti, ... calciomercato.it Lukaku non starebbe rispondendo alle chiamate del Napoli: "Hanno problemi a contattarlo da giorni" - facebook.com facebook Sky Sport - #Napoli, è scontro totale con #Lukaku: se non torna in Italia entro martedì, sarà messo fuori rosa x.com