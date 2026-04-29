Di Rosa contro la dismissione del patrimonio | Agrigento non è in vendita si valorizza e non si svende
Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che la città di Agrigento non è in vendita e che si preferisce valorizzare il patrimonio pubblico invece di svenderlo. Nel frattempo, la città affronta problemi di disservizi, crisi idrica e carenze nei servizi essenziali. Il dibattito si concentra sulla gestione delle risorse pubbliche e sulle scelte future per il territorio, in un momento di difficoltà generale per la comunità locale.
"Mentre la città affonda nei disservizi, nella crisi idrica e nella mancanza di servizi essenziali, c'è chi continua a pensare che l'unica soluzione sia vendere il patrimonio dei cittadini. Noi diciamo basta". È durissimo l'intervento del candidato sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, dopo la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Panoramica sull’argomento
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Più che una rosa, un cespuglio altezza uomo Inconsapevole della sua maestosità x.com