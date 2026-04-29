Di Rosa contro la dismissione del patrimonio | Agrigento non è in vendita si valorizza e non si svende

Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che la città di Agrigento non è in vendita e che si preferisce valorizzare il patrimonio pubblico invece di svenderlo. Nel frattempo, la città affronta problemi di disservizi, crisi idrica e carenze nei servizi essenziali. Il dibattito si concentra sulla gestione delle risorse pubbliche e sulle scelte future per il territorio, in un momento di difficoltà generale per la comunità locale.