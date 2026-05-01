Il consiglio comunale di Cento ha approvato il bilancio per il 2025, prevedendo un totale di investimenti di 12,8 milioni di euro. La somma rappresenta il raddoppio rispetto agli anni precedenti, con risorse destinate a diversi settori del territorio. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza, mentre le opposizioni hanno espresso alcune riserve. La decisione riguarda molte iniziative e progetti in programma per il prossimo anno.

? Cosa sapere Il consiglio comunale di Cento approva il bilancio 2025 con 12,8 milioni di investimenti.. Le risorse raddoppiate rispetto al 2024 finanzieranno la scuola di Casumaro e il teatro.. Il bilancio comunale del 2025 è stato approvato mercoledì sera a Cento, confermando un avanzo di 11.880.000 euro e una crescita degli investimenti che ha raggiunto i 12,8 milioni di euro. L’assessore al bilancio Carlotta Gaiani ha presentato i conti della giunta, sottolineando come gli obiettivi prefissati siano stati pienamente raggiunti attraverso una gestione che ha permesso di raddoppiare le risorse destinate ai lavori rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cento, bilancio 2025: investimenti raddoppiati a 12,8 milioni

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