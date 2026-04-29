Furto in pieno centro di Salerno | rubato cellulare nei pressi della stazione

Un uomo è stato derubato del suo cellulare nel centro di Salerno, vicino alla stazione ferroviaria, durante le ore diurne. L'episodio è avvenuto lungo Corso Vittorio Emanuele, una zona molto frequentata, e si è verificato in pieno giorno, senza che ci siano state segnalazioni di interventi immediati da parte delle forze dell'ordine. La vittima si trovava in quella zona quando è stato compiuto il furto.

Un uomo è rimasto vittima di un furto con destrezza in pieno giorno su Corso Vittorio Emanuele, a Salerno, nel tratto prospiciente la stazione ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato era seduto su una panchina quando un individuo lo ha avvicinato approfittando di un momento.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ennesima rissa nei pressi della stazione: “Centro a rischio desertificazione”Corciulo, presidente di Confesercenti: “Cittadini impauriti nonostante i controlli. Incendio nei pressi della stazione ferroviariaUna squadra dei vigili del fuoco di Prato è intervenuta ieri 10 aprile, poco dopo le 8, presso la sottostazione elettrica posta in prossimità della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Furto in pieno centro a Pisa: 50enne arrestato dopo il colpo in un negozio di Corso Italia; Auto rubata e distrutta a Morbegno, è caccia ai ladri; Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino; Euroma2, colpo in gioielleria: cinque rapinatori in azione (in pieno giorno) nel centro commerciale. Furti senza sosta ad Aversa, svaligiata nota gioielleria in pieno centroQuesta notte è toccato all'oreficeria Grammatica, in piazza Fuori Sant'Anna in pieno centro ad Aversa, ad essere svaligiato dalla banda che sta terrorizzando praticamente ogni notte i commercianti a ... internapoli.it Magenta, furto in pieno centro: rotto il vetro di un’auto, rubata la borsa all’internoGiovedì mattina, un furto è stato segnalato nel centro di Magenta, in via San Martino, a lato della basilica. Vittima dell’episodio il proprietario di una Jeep Renegade, che aveva parcheggiato l’auto ... ticinonotizie.it Martina Franca, furto in appartamenti: quattro arresti - facebook.com facebook Cagliari, tentato furto su un’auto in sosta: 57enne nei guai x.com