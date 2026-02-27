Laura Pirovano ha ottenuto un nono posto nella discesa libera di Soldeu, quarta tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. La sciatrice ha dichiarato di incontrare difficoltà nei tratti pianeggianti e di desiderare di gareggiare in superG. Nonostante non abbia ancora conquistato il suo primo podio, la sua costanza nei risultati resta elevata.

Laura Pirovano rimanda l’appuntamento con il primo podio della carriera ma conferma la sua ottima costanza di rendimento centrando un buon nono posto nella discesa libera di Soldeu valevole per la quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. La velocista trentina ha fatto tanta fatica sul fronte della scorrevolezza, lasciando sul piatto troppi decimi e chiudendo a 1.23 dalla vincitrice svizzera Corinne Suter. L’azzurra è rimasta distante circa 1? dalla zona podio, completata in terza posizione da Sofia Goggia, ma nei prossimi giorni potrà attaccare la top3 grazie ad un calendario che propone ben due supergiganti consecutivi tra sabato e domenica sulla pista andorrana di Soldeu (uno è il recupero del superG cancellato ad inizio gennaio in quel di Zauchensee). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano: “So di fare fatica nei tratti pianeggianti, ho voglia di gareggiare in superG”

SuperG Cortina 2026: orari, pettorali e diretta TV di Laura Pirovano e le azzurreLa partecipazione italiana nel supergigante femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 rappresenta un momento di grande interesse...

Forte reazione al commento di Laura Pirovano: l’errore nel superG di Crans Montana scatena l’indignazione in diretta.Un urlo improvviso e disperato ha squarciato la trasmissione in diretta della Rai durante il superG di Crans Montana, scatenando un’ondata di...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Argomenti discussi: L'amaro superG di Goggia: Ho sciato come so, ma le gare si devono portare al traguardo.

Laura Pirovano: Tanto rammarico in alto, mi fa mangiar le mani. Avevo l’atteggiamento da all inLaura Pirovano resterà ai margini del podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il superG femminile la vede arrivare quinta, con il podio davvero poco ... oasport.it

Chi è Laura Pirovano, dalla neve dello sci alle sessioni di apnea/ Ha un compagno? (12 febbraio 2026)Laura Pirovano, chi è la sciista capace di dividersi su discipline velic e lente: ha un compagno? Qual è la sua situazione sentimentale? Si scrive Laura Pirovano, si legge duttilità. La 28enne di ... ilsussidiario.net