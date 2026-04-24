Tomori | Il Milan è casa mia Allegri ci ha trasmesso la voglia di soffrire Io come Will Smith

Il difensore del Milan ha commentato il suo rapporto con la squadra, affermando che il club rappresenta una vera e propria casa. Ha anche ricordato le parole dell’ex allenatore, che ha trasmesso loro la volontà di lottare duramente. Riguardo alla partita contro la Juventus, ha detto che segnare un gol in quella sfida è sempre una grande soddisfazione, ma solo se si ottiene anche la vittoria. Per quanto riguarda lo scudetto, si è limitato a dire che si tratta di un obiettivo importante.

Il difensore: “Un altro gol alla Juve? Bellissimo, ma solo se vinciamo. Dello scudetto siamo rimasti in cinque, e vogliamo riassaporare tutti quelle sensazioni”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tomori: “Il Milan è casa mia, Allegri ci ha trasmesso la voglia di soffrire. Io come Will Smith...” Notizie correlate Pisa, così Moreo prima del Milan: “Hiljemark ha trasmesso grande voglia. Speriamo di portare punti a casa”Stefano Moreo, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle... Tomori prima di Verona-Milan: “Lottiamo per Allegri. Ci ha detto che …”Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Tomori: Il Milan è casa mia, Allegri ci ha trasmesso la voglia di soffrire. Io come Will Smith... Il CorSport sul Milan: Tomori per il rinnovo. L'obiettivo è il 2030Non solo campo, il Milan pensa anche al futuro tra mercato e rinnovi di contratto. Uno di questi interessa Fikayo Tomori. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, che titola: Tomori ... milannews.it Tomori Milan, legame solido e svolta vicina: ad un passo l’accordo per il rinnovo! La situazioneTomori Milan, legame solido e svolta vicina: ad un passo l'accordo per il rinnovo! La situazione sul futuro del difensore inglese ... calcionews24.com