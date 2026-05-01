Ceballos Real Madrid rottura totale | esclusione a tempo indeterminato e addio ormai inevitabile

Dani Ceballos non fa più parte dei piani del Real Madrid. Dopo un faccia a faccia con il tecnico Alvaro Arbeloa, il giocatore è stato escluso dalla rosa a tempo indeterminato. La separazione tra il centrocampista e il club sembra ormai definitiva, segnando la fine di un rapporto che si era aperto con poco entusiasmo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando la rottura totale tra le parti.

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