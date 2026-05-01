Oggi prende il via la Fiera di San Ciriaco ad Ancona, con 456 stand disposti lungo il percorso che collega mare a mare. La manifestazione, molto attesa dalla città, si svolge con un centro blindato e prevede bancarelle aperte fino a lunedì. Sono state predisposte misure di sicurezza e il centro della città è stato messo sotto controllo. La fiera rappresenta uno degli eventi principali per gli abitanti di Ancona.

ANCONA L’evento dell’anno per buona parte degli anconetani. Parte ufficialmente oggi il serpentone di bancarelle (456, sei in più rispetto al 2025) che fino a lunedì animeranno la Fiera di San Ciriaco. Una kermesse inedita quest’anno, che andrà da mare a mare con le bancarelle dislocate tra il viale della Vittoria e via XXIX Settembre. Ieri sera la preview, con l’inaugurazione dello street food ai lati e nel canalone di piazza Cavour e il primo dj set previsto in cartellone. Sono 29 le postazioni riservate al “cibo da strada”. Come ogni anno, non mancherà il nodo-viabilità. Il piano del traffico e della sosta è stato stravolto dagli uffici comunali.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - C?è la Fiera di San Ciriaco, 456 stand da mare a mare: centro blindato ad Ancona ed è subito assalto alle bancarelle VIDEO

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