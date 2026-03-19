Il nuovo piano regolatore generale si avvicina alla fase finale e nelle ultime settimane sono stati convocati incontri pubblici per discutere dei cambiamenti previsti. La Consulta San CarloSan Giuseppe ha invitato l’assessore Marco Lamperti per fornire alcune anticipazioni sui lavori di riqualificazione dell’ex Enel e dell’area dell’ex ospedale, in vista delle prossime trasformazioni urbanistiche a Monza.

Il Pgt è in dirittura d’arrivo e i cittadini vogliono vederci chiaro. Per questo motivo la Consulta San CarloSan Giuseppe ha invitato l’assessore Marco Lamperti per alcune anticipazioni rispetto all’impatto del nuovo progetto urbanistico sui quartieri. Diritto alla casa, consumo di suolo zero e servizi pubblici sono le linee guida del documento. Per il quartiere uno dei grossi ambiti di trasformazione è l’ex Enel di via Galvani, ora terra di nessuno, mal frequentata, zona di spaccio e criminalità. In attesa della presentazione, l’assessore ha accennato alla demolizione degli edifici di minor pregio per creare spazi verdi con assi ciclopedonali ed edilizia convenzionata con l’obiettivo di sostenere la cosiddetta “fascia grigia” di impiegati e giovani con un buon stipendio, che però non riescono ad accedere al mercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo Pgt in dirittura d’arrivo. Dall’ex Enel al vecchio ospedale. Monza è pronta a trasformarsi

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