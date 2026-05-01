cdp nuovi studentati bando al rush finale fino a 20 mila euro per ogni posto letto

È stato pubblicato il bando di Cdp per la realizzazione di nuovi alloggi destinati agli studenti, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca. La procedura, ora in fase avanzata, prevede un finanziamento fino a 20 mila euro per ogni posto letto, a seguito di una revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La proposta mira a incrementare l’offerta di strutture abitative per gli universitari.

Entra nel vivo il bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti, in base a una convenzione siglata con il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) dopo la revisione del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Per accedere ai contributi finanziari fino a un massimo di circa 20 mila euro per ogni posto letto – la dotazione complessiva è pari a circa 600 milioni di euro – le candidature, aperte a soggetti sia pubblici sia privati, potranno essere presentate attraverso il servizio telematico dedicato fino ad esaurimento della dotazione dell’Investimento e in ogni caso non oltre il 29 giugno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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