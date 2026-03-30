Cdp e Mur spazio a nuovi studentati Come candidarsi in Toscana

Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato un bando rivolto alla realizzazione di nuovi studentati in Toscana. Il progetto prevede l’individuazione di spazi e risorse per favorire l’accesso a alloggi per studenti universitari. La procedura di candidatura è aperta e si rivolge a enti e soggetti interessati a contribuire alla crescita delle strutture di accoglienza nel territorio regionale.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha pubblicato il Bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti, in base a una convenzione siglata con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e in linea con quanto previsto dalla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sancita in Legge di Bilancio 2026. Il MUR in qualità di Amministrazione titolare ha infatti affidato a CDP, nel suo ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, l’attuazione nell’ambito del PNRR del nuovo investimento denominato “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, a cui è assegnata una dotazione complessiva di 599 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cdp e Mur, spazio a nuovi studentati. Come candidarsi in Toscana Articoli correlati Leggi anche: Pnrr: al via il bando Cdp per nuovi studentati, aperte le candidature Pnrr, avanti sugli studentati universitari: al via il bando di Cdp, 60mila alloggi entro il 2027Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha pubblicato oggi – lunedì 19 gennaio- il nuovo Bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti:...