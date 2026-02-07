Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna circolazione dei treni nel caos Si indaga su un possibile sabotaggio anarchico

La circolazione dei treni a Bologna è andata in tilt questa mattina. Alcuni cavi vicino alla stazione sono stati tranciati, creando disagi e ritardi. Le forze dell’ordine stanno indagando su un possibile sabotaggio anarchico. La situazione resta sotto controllo, ma molti passeggeri devono fare i conti con ritardi e cancellazioni.

La circolazione ferroviaria nel nodo di Bologna Centrale è fortemente rallentata a causa del danneggiamento di alcuni cavi avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 7 febbraio, intorno alle 8.30, in un punto in superficie che collega la Bologna-Venezia con la stazione sotterranea alta velocità del capoluogo emiliano. Secondo le prime informazioni, i tecnici hanno rilevato un danneggiamento che non è riconducibile a un guasto accidentale. La pista anarchica. Questa prima conclusione ha fatto scattare ulteriori accertamenti nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale, con l’intervento – oltre alla Polfer – anche della Digos.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

