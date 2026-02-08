Donna investita da un treno è morta | sospesa la circolazione ferroviaria tra Pescara e Montesilvano

Questa mattina la ferrovia tra Pescara e Montesilvano è rimasta bloccata per alcune ore dopo che una donna è stata investita e uccisa da un treno vicino a Santa Filomena. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per permettere i soccorsi e le indagini. La vittima, ancora senza nome, ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, mentre i treni sono stati dirottati su percorsi alternativi. La causa dell’incidente resta da chiarire.

Una donna ha perso la vita questo pomeriggio, domenica 8 febbraio 2026, investita da un treno nei pressi di Santa Filomena, frazione tra Pescara e Montesilvano. L’incidente, avvenuto intorno alle ore 17:20, ha provocato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea, generando inevitabili ritardi e possibili limitazioni per i treni regionali, intercity e ad alta velocità che percorrono quella tratta. Le autorità giudiziarie sono sul posto per effettuare i necessari accertamenti e ricostruire la dinamica del tragico evento, le cui cause restano al momento sconosciute. La notizia ha immediatamente scosso la comunità locale e ha gettato un’ombra sulla giornata altrimenti tranquilla di un fine settimana di febbraio caratterizzato da velature estese e temperature miti, intorno agli 11 gradi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

