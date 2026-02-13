La curling mania in Italia spopola sui social | scope e pentole diventano le nostre arene olimpiche
La curling mania in Italia spopola sui social: scope e pentole diventano le nostre arene olimpiche. Durante Milano Cortina 2026, la “curling?mania” è esplosa ben oltre il ghiaccio: su TikTok, migliaia di video virali hanno trasformato scope, pentole e perfino robot aspirapolvere in improbabili strumenti di gara, dando vita a una divertente “competizione domestica” tra risate, sfide improvvisate e imitazioni delle telecronache ufficiali.
Il curling conquista non solo le piste olimpiche, ma anche i salotti di casa. Durante Milano Cortina 2026, la “curling?mania” è esplosa ben oltre il ghiaccio: su TikTok, migliaia di video virali hanno trasformato scope, pentole e perfino robot aspirapolvere in improbabili strumenti di gara, dando vita a una divertente “ competizione domestica ” tra risate, sfide improvvisate e imitazioni delle telecronache ufficiali. L’ironia dei contenuti, unita all’attenzione crescente per le medaglie azzurre, ha generato un boom di curiosità attorno a uno sport che fino a poco tempo fa era considerato di nicchia. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Curling-mania! Pentole al posto delle pietre e... cadute rovinose: chi fa più ridere?
L’evento ha portato un’ondata di divertimento tra il pubblico.
