La curling mania in Italia spopola sui social | scope e pentole diventano le nostre arene olimpiche

Il curling conquista non solo le piste olimpiche, ma anche i salotti di casa. Durante Milano Cortina 2026, la “curling?mania” è esplosa ben oltre il ghiaccio: su TikTok, migliaia di video virali hanno trasformato scope, pentole e perfino robot aspirapolvere in improbabili strumenti di gara, dando vita a una divertente “ competizione domestica ” tra risate, sfide improvvisate e imitazioni delle telecronache ufficiali. L’ironia dei contenuti, unita all’attenzione crescente per le medaglie azzurre, ha generato un boom di curiosità attorno a uno sport che fino a poco tempo fa era considerato di nicchia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

L’evento ha portato un’ondata di divertimento tra il pubblico.

La nazionale italiana femminile di curling è stata sconfitta nel secondo incontro del round robin dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Le azzurre hanno ceduto 2-7 alla Repubblica di Corea. A risultare determinante è stato il sesto end, nel quale l - facebook.com facebook

Pesante scoppola dell'Italia femminile del curling, dominata 7-2 dalla Corea del Sud: siamo a due ko in due match, sabato alle 9.05 c'è la sfida alla Cina. Dai, eh... #Olimpiadilnvernali2026 #Olimpiadi #ItaliaTeam #MilanoCortina x.com