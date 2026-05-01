A Cattolica, i carabinieri hanno arrestato tre uomini in seguito a una rapina avvenuta mercoledì al supermercato In’s. Dopo l’intervento dei militari, uno dei sospetti si è rifugiato in una casa vicina, dove è stato successivamente fermato. Gli altri due sono stati fermati sul posto. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano tre uomini a Cattolica dopo rapina mercoledì al supermercato In’s.. I sospettati si barricano in casa a piazza Roosevelt scatenando l'intervento dei vigili del fuoco.. I carabinieri hanno condotto un blitz operativo in piazza Roosevelt a Cattolica, culminato con l’arresto di un uomo e la denuncia di altri due soggetti, dopo che le indagini hanno ricostruito una rapina avvenuta mercoledì mattina presso il supermercato In’s. La vicenda ha scosso la tranquillità del quartiere quando, nella mattinata di metà settimana, un uomo è stato sorpreso a sottrarre generi alimentari all’interno del punto vendita. Durante la fuga, il sospettato ha reagito con violenza, colpendo uno schiaffo a un dipendente del negozio per facilitare la propria uscita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cattolica, blitz dopo la rapina: arrestato rapinatore e barricati in casa

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