Un uomo di 30 anni, originario del Mali, è stato arrestato ieri a Milano in seguito a una rapina ai danni di alcuni turisti in viale Vittorio Veneto. L’individuo, con precedenti penali e privo di permesso di soggiorno, è stato fermato dalle forze dell’ordine, le Nibbio, poco dopo l’evento. La rapina ha coinvolto alcuni visitatori stranieri che si trovavano nella zona.

? Cosa sapere Un trentenne originario del Mali è stato arrestato ieri a Milano dopo la rapina.. L'uomo con precedenti penali e senza regolare soggiorno è stato fermato dalle Nibbio.. Un uomo di 30 anni è stato arrestato ieri pomeriggio, 24 aprile, dopo aver rapinato una coppia di turisti dell’Azerbaigian in viale Vittorio Veneto, in zona porta Venezia a Milano. I due visitatori, entrambi sulla quarantina, stavano semplicemente godendosi la primavera milanese quando il momento del pericolo si è presentato senza preavviso. Mentre percorrevano il viale, un trentenne originario del Mali, che non risultava regolarmente soggiornante sul territorio e aveva già precedenti penali alle spalle, si è avvicinato furtivamente alle loro spalle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina a viale Vittorio Veneto: arrestato rapinatore di turisti

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