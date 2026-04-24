Nella giornata del 22 aprile, un uomo di 37 anni è stato arrestato a Romano di Lombardia con l'accusa di aver messo a segno diverse rapine in farmacie nella zona. Il soggetto, già sotto affidamento in prova, era coinvolto in altri due episodi avvenuti il 17 e il 21 aprile. La polizia ha intercettato e fermato il sospetto dopo una serie di indagini coordinate nelle ultime settimane.

? Cosa sapere Arrestato a Romano di Lombardia il 22 aprile il 37enne rapinatore di farmacie.. Il soggetto era già in affidamento in prova per rapine avvenute il 17 e 21 aprile.. Il 37enne già sottoposto a misure di affidamento in prova ai servizi sociali è stato arrestato dai carabinieri e dalla polizia locale a Romano di Lombardia il pomeriggio del 22 aprile, dopo aver assaltato una farmacia armato di chiave inglese. L’episodio si è consumato intorno alle ore 16:00, quando l’uomo ha fatto irruzione nel punto vendita farmaceutico, scavalcando il bancone per minacciare il titolare e una dipendente. Durante la violenta aggressione, il farmacista è stato spinto al suolo e colpito dal rapinatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina in farmacia: rapinatore seriale inseguito e arrestato

Violent Crazy Brat Totally Panics & Fights Hell Out of Cops When They Find Her Secret Hiding Spot

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