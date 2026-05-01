A Catania, tre punti vendita di una nota catena di fast food distribuiscono ogni settimana circa 210 pasti caldi a persone in difficoltà. La distribuzione avviene attraverso iniziative di solidarietà che coinvolgono la stessa catena di ristoranti. La città fa i conti con una situazione di precarietà sociale che porta molte persone a rivolgersi a questi punti di distribuzione. I pasti vengono consegnati regolarmente ogni settimana.

? Cosa sapere McDonald’s distribuisce 210 pasti settimanali a Catania tramite tre punti vendita locali.. Il progetto con Banco Alimentare ha superato un milione di pasti donati in Italia.. Nelle ultime settimane, i ristoranti McDonald’s di Catania hanno messo in campo la sesta edizione del progetto Sempre aperti a donare, distribuendo 210 pasti caldi settimanali a chi vive momenti di precarietà sociale. L’iniziativa, che vede la collaborazione tra McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco Alimentare della Sicilia OdV, punta a offrire non solo nutrimento, ma anche un gesto di vicinanza e un sorriso alle persone più fragili del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania: 210 pasti caldi a settimana vive precarietà sociale

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