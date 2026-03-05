Il sovrappasso ferroviario tra Cormano e Cusano, chiuso ormai da tre anni, rimane inaccessibile anche dopo il tentativo di protesta di sabato, con due flashmob organizzati per chiedere la riapertura. La struttura, che collega le due località, non è ancora stata riaperta al traffico pedonale e veicolare. Nessuna decisione è stata annunciata riguardo ai lavori o alle tempistiche di riapertura.

Dopo esattamente tre anni dalla chiusura, il sovrappasso ferroviario che collega Cormano e Cusano resta ancora chiuso. Per chiedere la riapertura, i circoli di Legambiente delle due città chiamano a raccolta residenti e pendolari. Sabato pomeriggio ci sarà infatti un doppio flashmob. "I cittadini hanno il diritto di avere indicazioni chiare e precise su cosa sta accadendo: quando questa struttura utile e molto usata, che contribuisce alla riduzione del traffico automobilistico, sarà nuovamente agibile?", chiedono le associazioni ambientaliste. Per questa ragione è stato organizzato dalle 14 alle ore 16 un presidio, che inizierà dal lato di Cormano del sovrappasso ferroviario e successivamente si sposterà sul lato di Cusano Milanino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sovrappasso ferroviario ancora chiuso. Sabato doppio flashmob di protesta

Firenze, chiuso il traffico ferroviario tra Campo di Marte e Rifredi: disagi per tanti passeggeriA qualche viaggiatore è andata bene, avendo trovato subito un autobus pronto a partire, ma altri definiscono questa situazione "vergognosa".

Disastro ferroviario Spagna, tre giorni di lutto. “I morti potrebbero essere il doppio”. Trovato un giunto rottoL’Andalusia si è risvegliata immersa in un silenzio irreale, spezzato solo dal sibilo costante delle idrovore e dal clangore dei mezzi pesanti che...