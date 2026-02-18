Contrasto alla povertà Verona approva il programma 2026 | stanziate risorse per oltre 531 mila euro

Il Comune di Verona ha approvato il programma 2026 per combattere la povertà, destinando più di 531 mila euro. La decisione deriva dalla volontà di fornire aiuto alle famiglie in difficoltà e di migliorare i servizi sociali della città. Nei prossimi mesi, verranno avviati interventi concreti, come il potenziamento dei centri di ascolto e il sostegno alle famiglie più vulnerabili. La misura coinvolge anche l’intero Ambito Territoriale Sociale VEN_20, che coordinerà le iniziative sul territorio.

Nel 2026 il Comune di Verona, insieme all'intero Ambito Territoriale Sociale VEN20, metterà in campo un nuovo programma di interventi per il contrasto alla povertà. La giunta comunale ha approvato le azioni legate al Reddito di Inclusione Attiva (RIA – XII annualità), al Sostegno all'Abitare (So.A. – VIII annualità) e ai progetti contro la povertà minorile, in attuazione della deliberazione regionale n. 11302025. Il finanziamento complessivo ammonta a 531.304,34 euro. Le risorse sono state assegnate con Decreto direttoriale regionale n. 12750 del 19 novembre 2025 al Comune di Verona in qualità di ente capofila dell'Ambito Sociale Territoriale VEN20.