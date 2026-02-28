Castelli aperti Colorado omaggio a De André e commedie | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamasca si svolgono varie iniziative, tra cui l'apertura dei castelli, un concerto dedicato a De André al Colorado e diverse commedie teatrali. Gli eventi coinvolgono pubblico di tutte le età e si tengono in diverse località della zona, offrendo un ricco programma di intrattenimento e cultura. Le manifestazioni si svolgono principalmente durante il week-end, con ingressi e orari variabili.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali, l'omaggio a Fabrizio De André a Lovere, lo show "Un sorriso per Filippo" con i comici di Zelig e Colorado a Scanzorosciate, il tributo a Renato Zero a Bonate Sopra e teatro dialettale in varie località. Da annotare, inoltre, lo spettacolo comico d'improvvisazione teatrale "Non è Sanremo" a Seriate, "Robin Hood – Una speranza per Sherwood" a Clusone, teatro per bambini e altro ancora. – A Clusone mostra "Domenico Carpinoni. Arte, fede e devozione popolare".