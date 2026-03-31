Napoli riprendono gli allenamenti a Castel Volturno | le ultime su Lukaku

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno in vista della partita contro il Milan, che si giocherà allo stadio Maradona. L'incontro è programmato per la ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali, nel giorno di Pasquetta. Nel corso della seduta, si sono svolti esercizi di allenamento e lavori fisici, mentre si continua a monitorare la condizione di alcuni giocatori, tra cui Lukaku.

A Castel Volturno non è presente Romelu Lukaku, che di fatto aveva anticipato la sua intenzione di rimanere in Belgio tra le righe del lungo post pubblicato sui social nella giornata di lunedì. Si attendono ora le decisioni del club azzurro sulla posizione del centravanti classe '93. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Lukaku rompe il silenzio via social: "Molto clamore su di me. Ho un problema, non volterei mai le spalle al Napoli" Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre . 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli, riprendono gli allenamenti a Castel Volturno: le ultime su Lukaku Articoli correlati Lukaku atteso a Castel Volturno resta in Belgio, malumore del NapoliTempo di lettura: < 1 minutoRomelu Lukaku era atteso a Castel Volturno per allenarsi con il Napoli, ma invece è rimasto in Belgio. Leggi anche: Napoli, è scontro totale con Lukaku: disertato l’allenamento a Castel Volturno Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Lukaku 'non volterei mai le spalle al Napoli, ma devo stare bene'; Lukaku messaggio di pace, ma dal Napoli è muro contro muro; L’attaccante atteso oggi a castel volturno. Il Napoli aspetta Lukaku: il giorno della verità: Mi sono curato in Belgio per tornare al 100%. Napoli, riprendono gli allenamenti a Castel Volturno: le ultime su LukakuIl Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in preparazione dell'attesissimo match contro il Milan dell'ex Massimiliano Allegri, in programma allo stadio Maradona, alla ripresa del campionato ... napolitoday.it Lukaku non si è presentato questa mattina a Castel Volturno. Si attende ora di conoscere la posizione del club. - facebook.com facebook Lukaku non è rientrato a Castel Volturno! Situazione tesa con il Napoli, lo scenario #Fantacalcio x.com