Romelu Lukaku non si è presentato agli allenamenti di Castel Volturno senza aver ottenuto l'autorizzazione. La squadra sta valutando le eventuali azioni da intraprendere in relazione a questa assenza.

Romelu Lukaku non si presenta agli allenamenti di Castel Volturno senza autorizzazione e il Napoli studia la contromossa disciplinare. L’attaccante belga rimane in Belgio per proseguire la preparazione personale in vista dei Mondiali estivi. Lukaku e il Napoli: l’assenza non autorizzata fa scattare il provvedimento. BigRom ha scelto di restare nel suo paese per continuare il lavoro atletico secondo i propri piani, ignorando gli impegni di gruppo fissati dalla società. La decisione crea attrito immediato tra il giocatore e la dirigenza partenopea, che non ha gradito l’iniziativa autonoma dell’ex Inter. Non si tratta di un’indisposizione fisica documentata, ma di una scelta consapevole di disattendere gli ordini del club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku assente a Castel Volturno: il Napoli ci andrà giù pesante!

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