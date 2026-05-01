A Casole sono stati completati i lavori di riqualificazione delle fonti storiche, con un intervento specifico sulla Fonte di Fontecanti. Si tratta di un sito considerato simbolo della memoria e dell’identità del luogo. L’intervento ha riguardato principalmente il restauro e il miglioramento delle strutture esistenti, con l’obiettivo di valorizzare e preservare un patrimonio storico rilevante per la comunità locale.

A Casole si sono conclusi i lavori di riqualificazione delle fonti storiche, con un intervento mirato in particolare alla Fonte di Fontecanti, uno dei luoghi più rappresentativi della memoria e dell’identità locale. L’operazione, come sostiene la stessa amministrazione comunale, ha avuto un costo complessivo di circa 65mila euro ed ha permesso di restituire decoro e funzionalità ad un sito che per anni aveva mostrato segni evidenti di degrado. L’intervento ha riguardato il recupero strutturale della fonte, la pulizia delle superfici, il consolidamento delle murature e la sistemazione dell’area circostante, con l’obiettivo di rendere nuovamente fruibile uno spazio caro alla comunità e ai visitatori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casole ‘lucida’ la memoria. Lavori di riqualificazione dedicati alle fonti storiche

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