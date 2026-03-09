Mura storiche iniziati i lavori di riqualificazione

Sono iniziati lunedì 9 marzo 2026 i lavori di riqualificazione del tratto di ponente delle mura storiche lungo il waterfront di levante, sotto corso Aurelio Saffi. Le operazioni riguardano un tratto specifico delle mura e sono state avviate questa settimana. La manutenzione si concentra sulla zona situata nel settore occidentale delle mura, lungo l’area del waterfront di levante.

Lunedì 9 marzo 2026 sono iniziati i primi lavori di riqualificazione del tratto di ponente delle mura storiche nell'ambito del waterfront di levante, sotto corso Aurelio Saffi. L'intervento, da 1,8 milioni di euro, sarà realizzato tenendo conto delle indicazioni della Soprintendenza, con l'utilizzo di sistemi di ponteggi. "Verrà poi eseguita anche una pulitura - aggiunge - per rimuovere patine e vari depositi, operazioni che saranno effettuate nel pieno rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza. Successivamente alle operazioni di pulizia, si passerà al restauro delle mura stesse, comprese le parti in cemento dei placcaggi, che si trovano presso Batteria Stella".