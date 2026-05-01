Caso VAR Lissone | indagini sul video del rigore Udinese-Parma

Le autorità di Lissone stanno conducendo indagini riguardo a un video relativo al rigore durante la partita tra Udinese e Parma. Sono coinvolti in questa inchiesta due persone, uno dei quali è un arbitro. L'indagine si concentra sull'analisi del materiale video e su eventuali dettagli collegati all'episodio. Al momento, non sono state rese note altre informazioni o sviluppi ufficiali sul caso.

? Cosa sapere Indagini a Lissone su video del rigore Udinese-Parma con coinvolgimento di Daniele Paterna e Simone Sozza.. Il caso riguarda presunte interferenze di Rocchi sulle decisioni tecniche all'interno del Centro Var.. Le indagini sulla gestione del Centro Var di Lissone, situato al confine con Monza, si concentrano ora sulle immagini di un video che mostra un episodio controverso durante la sfida Udinese-Parma del 2025, coinvolgendo i direttori di gara Daniele Paterna e Simone Sozza. Il cuore della vicenda si trova tra i vicoli di Lissone, dove il nuovo centro tecnologico inaugurato nell’ottobre del 2021, nato come struttura aperta ma divenuta poi simile a un monastero di clausura per la sua inaccessibilità, è finito sotto i riflettori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso VAR Lissone: indagini sul video del rigore Udinese-Parma Rocchi, il filmato della sala Var di Lissone con il labiale incriminato di Paterna Notizie correlate Caso VAR: quel colpo sul vetro che cambiò il rigore Udinese-Parma?? Cosa sapere Lissone, 1 marzo 2025: video mostra Gianluca Rocchi bussare sul vetro durante l'analisi VAR. “È rigore?”, nella sala Var si cambiò decisione durante Udinese-Parma. Il video pubblicato dall’agenzia AGIIl 1° marzo 2025, durante Udinese-Parma, nella sala Var di Lissone gli addetti analizzano un possibile fallo di mano inizialmente ritenuto non... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Repubblica - Non solo il caso di Udinese-Parma, Rocchi accusato di altre interferenze col VAR. Indagini su spese e rimborsi a Lissone, sentito un tassista; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Caso Rocchi, ecco il labiale incriminato durante Udinese-Parma (VIDEO); Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede. Rocchi bussò al vetro della sala Var durante Udinese-Parma: il video che ha fatto partire l’inchiestaIl video della sala Var di Lissone durante Udinese-Parma del marzo 2025: Paterna cambia idea sul rigore dopo essersi girato di scatto. Ora è indagato per falsa testimonianza ... ilnapolista.it Repubblica - Non solo il caso di Udinese-Parma, Rocchi accusato di altre interferenze col VAR. Indagini su spese e rimborsi a Lissone, sentito un tassistaEmergono nuovi dettagli sulle contestazioni mosse dalla Procura di Milano al designatore di Serie A e Serie B, autosospesosi nella giornata di ieri ... msn.com Il Fatto Quotidiano. . Gianluca Rocchi è l’ex designatore degli arbitri di Serie A, bussa al vetro della sala Var di Lissone. Il messaggio Va dato un calcio di rigore. Succede durante Udinese-Parma. Ma per gli inquirenti non è un caso isolato. Ce ne parla @dani - facebook.com facebook Il calcio può tremare, perché quello che sta succedendo a Rocchi è solo la punta dell'iceberg. Bisogna arrivare fino in fondo. Il caso di Udinese-Parma ve lo avevamo raccontato. Quello che ha fatto Rocchi non è solo su Udinese-Parma, ci sono tanti casi @MC x.com