Caso VAR | quel colpo sul vetro che cambiò il rigore Udinese-Parma

Durante la partita tra Udinese e Parma, un episodio ha attirato l’attenzione: un colpo sul vetro durante la revisione dell’uso del VAR. Un video pubblicato mostra l’arbitro Gianluca Rocchi bussare sul vetro mentre si analizzava una decisione. L’episodio si è verificato a Lissone, il 1 marzo 2025, e ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori riguardo alle modalità di comunicazione tra arbitri e assistenti durante le verifiche.

?? Cosa sapere Lissone, 1 marzo 2025: video mostra Gianluca Rocchi bussare sul vetro durante l'analisi VAR. La Procura di Milano indaga Daniele Paterna per falsa testimonianza sul rigore Udinese-Parma. Il 1° marzo 2025, all'interno della sala VAR di Lissone, le immagini catturate durante il match Udinese-Parma hanno rivelato un momento decisivo in cui Daniele Paterna ha chiesto conferma su un possibile rigore rivolgendosi a qualcuno alle sue spalle. L'episodio, che ha scosso l'ambiente calci .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso VAR: quel colpo sul vetro che cambiò il rigore Udinese-Parma Notizie correlate “È rigore?”, nella sala Var si cambiò decisione durante Udinese-Parma. Il video pubblicato dall’agenzia AGIIl 1° marzo 2025, durante Udinese-Parma, nella sala Var di Lissone gli addetti analizzano un possibile fallo di mano inizialmente ritenuto non... Leggi anche: Rocchi bussò al vetro della sala Var durante Udinese-Parma: il video che ha fatto partire l’inchiesta Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il Parma torna a vincere, Elphege manda ko l’Udinese. Rocchi bussò al vetro della sala Var durante Udinese-Parma: il video che ha fatto partire l’inchiestaIl video della sala Var di Lissone durante Udinese-Parma del marzo 2025: Paterna cambia idea sul rigore dopo essersi girato di scatto. Ora è indagato per falsa testimonianza ... ilnapolista.it Nell’audio della sala Var si sentono i due colpi sul vetro: è la bussata di Rocchi durante Udinese-ParmaAudio Var Rocchi bussata: due colpi sul vetro al secondo 43 durante Udinese-Parma. Il Fatto pubblica la registrazione, l'AIA scarica sulla Procura ... ilnapolista.it