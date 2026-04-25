È rigore? nella sala Var si cambiò decisione durante Udinese-Parma Il video pubblicato dall’agenzia AGI

Il 1° marzo 2025, durante la partita tra Udinese e Parma, nella sala Var di Lissone gli operatori hanno rivisto una decisione relativa a un possibile fallo di mano. In un primo momento l’episodio non era stato sanzionato, ma successivamente, grazie alla revisione video, la decisione è stata modificata. La partita è proseguita con questa nuova valutazione, senza ulteriori interventi sull’episodio.

Il 1° marzo 2025, durante Udinese-Parma, nella sala Var di Lissone gli addetti analizzano un possibile fallo di mano inizialmente ritenuto non punibile. L’arbitro al Var Daniele Paterna, però, dopo essersi girato verso qualcuno alle sue spalle chiedendo “È rigore?”, cambia indicazione e suggerisce all’arbitro Fabio Maresca una on field review, da cui scaturisce il calcio di rigore. Questo è il video pubblicato dall’agenzia AGI che ha per prima diffuso la notizia dell’indagine della procura di Milano. Secondo un esposto di Domenico Rocca, poi archiviato dalla giustizia sportiva, Paterna si sarebbe rivolto al designatore Gianluca Rocchi (ora indagato per concorso in frode sportiva, ndr), che avrebbe richiamato l’attenzione bussando sul vetro della sala Var ( qui l’audio pubblicato dal FattoQuotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È rigore?”, nella sala Var si cambiò decisione durante Udinese-Parma. Il video pubblicato dall’agenzia AGI Notizie correlate Leggi anche: Rocchi bussò al vetro della sala Var durante Udinese-Parma: il video che ha fatto partire l’inchiesta Leggi anche: Nell’audio della sala Var si sentono i due colpi sul vetro: è la bussata di Rocchi durante Udinese-Parma Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Su Inter-Verona indagini per frode sportiva, sotto esame il rigore non dato ai gialloblù; Sara Curtis illumina la vasca degli Assoluti. Record italiano sui 50 metri dorso; Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Il punto della 33ª giornata: Lissone e Fabbri frenano lo scatto in classifica della Cremonese che resta appaiata al Lecce. Rocchi bussò al vetro della sala Var durante Udinese-Parma: il video che ha fatto partire l’inchiestaIl video della sala Var di Lissone durante Udinese-Parma del marzo 2025: Paterna cambia idea sul rigore dopo essersi girato di scatto. Ora è indagato per falsa testimonianza ... ilnapolista.it Rocchi, il filmato della sala Var di Lissone con il labiale incriminato di Paterna VIDEOUdinese-Parma, dell'1 marzo 2025 è uno degli episodi al centro dell'indagine che vede il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi indagato ... ilgazzettino.it Udinese-Parma, 1 marzo 2025, sala Var di Lissone. Uno degli episodi al centro dell’indagine che vede il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva. Uno dei video finiti nell’inchiesta penale della Procura di - facebook.com facebook Il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: Inter-Verona e Udinese-Parma nel mirino x.com