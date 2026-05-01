Ieri si è svolto un incontro di quattro ore tra il giudice sportivo e il pubblico ministero in una caserma della Guardia di Finanza di Milano. La discussione ha riguardato il caso VAR e le eventuali interferenze, con il giudice che ha affermato di non aver avuto alcuna influenza esterna nelle decisioni prese. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato rivelato sui contenuti dell’interrogatorio.

È durato quattro ore il faccia a faccia tra Andrea Gervasoni e il pubblico ministero Maurizio Ascione, svoltosi ieri in una caserma della Guardia di Finanza a Milano. L’ex supervisore Var, giunto in taxi poco dopo le dieci del mattino, è stato ascoltato in merito alle presunte pressioni esercitate sulla direzione di gara di Salernitana-Modena dello scorso 8 marzo, match nel quale un calcio di rigore assegnato agli emiliani era stato successivamente revocato dopo la revisione al monitor. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’indagine punterebbe a chiarire se vi siano state interferenze illecite nelle comunicazioni tra la sala video e l’arbitro di campo, un sospetto che ha già portato Gervasoni e il designatore Rocchi ad autosospendersi dai rispettivi incarichi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Caso VAR, Gervasoni dal PM: “Nessuna interferenza”

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