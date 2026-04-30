Caso VAR Gervasoni nega | ‘Nessuna manipolazione degli audio

Durante un lungo interrogatorio di quattro ore a Milano, un ufficiale incaricato del sistema VAR ha negato qualsiasi manipolazione degli audio relativi alla partita tra Inter e Roma. La questura ha riferito che l'interrogato ha fornito versioni dettagliate sui controlli tecnici effettuati e sulla gestione delle registrazioni audio, smentendo qualsiasi ipotesi di alterazione dei file audio utilizzati durante il match.

?? Cosa sapere Gervasoni nega manipolazione audio VAR Inter-Roma durante interrogatorio di quattro ore a Milano. L'indagine per frode sportiva coinvolge il designatore Rocchi e riguarda lacune audio di 60 secondi. A Milano, presso la caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre in via Oglio, il supervisore VAR Gervasoni ha respinto con fermezza ogni accusa di manipolazione degli audio relativi alla sala VAR durante l'incontro Inter-Roma, dopo un interrogatorio durato quattro ore. L'indag .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso VAR, Gervasoni nega: ‘Nessuna manipolazione degli audio Notizie correlate Leggi anche: Caso VAR Inter Roma, Gervasoni: «Manomissione audio esclusa al cento per cento» Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: “Audio Var Inter-Roma? Escludo manomissioni”È durato quattro ore l’interrogatorio del disegnatore Var Andrea Gervasoni, nella caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre di Milano, davanti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caso Rocchi, l’Aia sceglie il silenzio e nega l’intervista all’arbitro calabrese che ha fatto scoppiare lo scandalo · LaC News24; Inchiesta arbitri, nuovi sviluppi sul caso Rocchi: coinvolti 29 club tra Serie A e B · LaC News24; Salernitana-Modena, caso VAR: Gervasoni indagato per frode sportiva si autosospende; Caso Rocchi, indagato anche il supervisore Gervasoni per Concorso in frode sportiva. Arbitri, Gervasoni nega manipolazioni: «Escludo al 100% manomissioni agli audio»Milano– Resta alta l'attenzione della magistratura sul funzionamento del sistema VAR e sulla trasparenza delle comunicazioni tra campo e sala video. Nella ... cronachedellacampania.it Inchiesta arbitri: Gervasoni nega manipolazioni audio VARIl secondo episodio sotto esame è la partita Inter-Roma del 27 aprile 2025, finita sotto i riflettori per un controverso contatto in area tra Ndicka e Bisseck e la presunta manomissione di circa cinqu ... it.blastingnews.com Corriere della Sera. . Si conclude con uno sfogo la conferenza stampa di Giorgia Meloni, che a nuove domande sul caso Minetti si spazientisce. La premessa è «ti voglio bene», ma poi perde la pazienza: «Mi avete fatto la stessa domanda due giorni fa: due gi - facebook.com facebook Meloni irritata sul caso Minetti: “Ho già risposto, agli italiani interessa il lavoro del governo” x.com