Carlo Conti ha annunciato che Andrea Pucci ha deciso di rinunciare al ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo senza pressioni o ingerenze da parte del governo, confermando che la scelta è stata tutta sua.

Carlo Conti torna a parlare di Andrea Pucci e della rinuncia di quest’ultimo di co-condurre il Festival di Sanremo. Ai microfoni di Rtl 102.5, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha dichiarato: “Noi direttori artistici abbiamo assoluta carta bianca: nessuno si permette di interferire, di dirmi chi prendere o meno. Non è successo né prima con altri governi né con questo. Siamo professionisti e lavoriamo con autonomia. Se ci sono stati errori è solo colpa mia: Pucci era una scelta del tutto autonoma, era stato premiato all’Arena per gli incassi del teatro, a Zelig non era mai successo niente. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Carlo Conti sul caso Pucci: “Scelta del tutto autonoma, nessuna interferenza dal governo”

Approfondimenti su carlo conti

Carlo Conti ha confermato che Andrea Pucci sarà presente al Festival di Sanremo, chiarendo che la scelta è tutta sua e che il governo Meloni non ha influito in alcun modo su questa decisione.

Carlo Conti ha difeso il governo e la scelta di Amadeus di affidare a Pucci la conduzione di alcune serate del Festival di Sanremo, sottolineando che si è trattato di una decisione autonoma, senza interferenze politiche.

Ultime notizie su carlo conti

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Fiorello e la 'bugia' di Carlo Conti sul no a Mediaset: la bordata in diretta; Sanremo, Carlo Conti dopo il caso Pucci: Per Andrea mi dispiace. Ha scelto in autonomia; Codacons contro Rai e Carlo Conti per Andrea Pucci a Sanremo, menzione a Tony Effe e monito sulle volgarità; Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice della seconda serata.

Sanremo 2026 e il caso Pucci, Carlo Conti rompe il silenzio: Non pensavamo di creare un affare di StatoSanremo 2026: Carlo Conti rompe il silenzio sul caso Pucci, tra polemiche sui social, vecchie battute contro donne e persone LGBTQ+ e il ritiro del comico dal Festival. notizie.it

Striscia la Notizia, Carlo Conti fa chiarezza sul caso Pucci: Mica chiedo alle persone chi votano. Poi la risposta ad Al BanoIl conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli: cos’è successo nella puntata di ieri ... libero.it

#Sanremo2026 Oggi al Quirinale tutti i big del Festival, capitanati da Carlo Conti (arrivato per primo, nel video con Leo Gassman), saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. x.com

Carlo Conti è tornato a parlare della recente polemica legata alla scelta di Andrea Pucci come co-conduttore al Festival di Sanremo di 2026 Le parole secche e dirette del conduttore - facebook.com facebook