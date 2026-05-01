Consar e Unipol hanno presentato istanza per essere esclusi dal procedimento legale relativo alla morte di Elisa Spadavecchia, avvenuta a Pinarella. La richiesta riguarda la volontà di non essere coinvolte nel processo che si sta svolgendo. La decisione sarà presa dai giudici, che valuteranno se accogliere o meno la domanda di esclusione presentata dalle parti coinvolte.

? Cosa sapere Consar e Unipol chiedono l'esclusione dal processo per la morte di Elisa Spadavecchia a Pinarella.. Le aziende contestano la gestione degli accertamenti tecnici sulla ruspa guidata da Lerry Gnoli.. Durante la seconda udienza del processo contro Lerry Gnoli, avvenuta ieri mattina, le società Consar e Unipol hanno presentato una memoria difensiva chiedendo di essere escluse dal procedimento giudiziario relativo alla morte di Elisa Spadavecchia a Pinarella. Il tribunale ha confrontarsi le parti in merito alla gestione degli accertamenti tecnici e alle responsabilità assicurative legate al tragico evento del 24 maggio dell’anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Spadavecchia: Consar e Unipol chiedono l’esclusione dal processo

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