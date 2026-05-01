Caso Rocchi Tramontana si sfoga | Contro l’Inter non c’è nulla tifosi Juventus incattiviti da Calciopoli in cerca di rivincita Sperano che…

Filippo Tramontana, giornalista e tifoso dell’Inter, ha commentato pubblicamente su YouTube il caso Rocchi, dichiarando che non ci sono motivi contro l’Inter. Ha aggiunto che alcuni tifosi juventini, ancora influenzati dalle vicende di Calciopoli, sembrano sperare in una penalizzazione per la squadra nerazzurra. Le sue parole si sono concentrate sulla percezione di un’aspettativa di rivincita da parte di alcuni sostenitori juventini.

“Questa cosa qua (caso Rocchi, n.d.r) è un’arma per alcuni tifosi della Juve che sono ancora un pò incattiviti da Calciopoli di vent’anni fa per dire ‘ecco finalmente siamo alla resa dei conti, adesso tocca a voi’, ma se per caso non viene fuori niente ‘ecco che non è vero che non c’era niente, ma l’avete insabbiata. Se fosse venuto fuori che l’Inter ha vinto lo Scudetto al fotosinish con un rigore dato a favore, dubbio.. Allora direi ‘Beh andiamo a vedere, andiamo a capire'”. “Ma come fa a basarsi sulla realtà o sulla logica dei fatti, dove tu vai a San Siro durante un derby a prendere il capo degli arbitri con il dirigente, sapendo che è già successa una cosa con la curva e comunque sei anche sotto controllo e non sarebbe stato neanche tanto furbo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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