La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta su Gianluca Rocchi, accusandolo di aver partecipato a frode sportiva. Secondo le indagini, l'ex arbitro avrebbe scelto arbitri favoriti all'Inter durante alcune partite. Tra gli aspetti sotto esame ci sarebbe anche un episodio relativo all'uso del VAR, che potrebbe aver influenzato le decisioni prese durante le gare. La vicenda coinvolge quindi questioni legate alla regolarità delle designazioni arbitrali e all'utilizzo della tecnologia in campo.

AGI - Gianluca Rocchi nell’inchiesta della Procura di Milano è accusato di concorso in frode sportiva per avere scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite. Sono tre i capi d’imputazione nell’avviso di garanzia visionato dall’AGI. "Rocchi e l'arbitro gradito all'Inter". In uno si legge che Rocchi “quale designatore arbitrale dell’AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di Coppa Italia ‘combinava’ la designazione del direttore di gara per la partita di campionato di serie A Bologna-Inter (20 aprile 2025) nella persona di Andrea Colombo, siccome ‘arbitro’ gradito alla squadra ospite, l’ Inter, impegnata nella lotta alla corsa scudetto, ormai alle battute finali della stagione calcistica”.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Procura: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter". E spunta anche un caso Var

CAOS Arbitri: conferma UFFICIALE, Inter DANNEGGIATA in Napoli-Inter 3-1

Notizie correlate

Arbitri, Rocchi affida a Chiffi la lotta scudetto: sarà al Var di Lazio-Milan e assistente Var a Inter-AtalantaRocchi affida a Chiffi la lotta scudetto: sarà al Var di Lazio-Milan e assistente Var a Inter-Atalanta Sono state stabilite le designazioni arbitrali...

Var nel caos, arbitri sotto accusa: Rocchi non è più un caso, è il sistema che è “rotto”Con il caso Bastoni il tema Var e degli arbitraggi sempre più discutibili torna al centro del dibattito calcistico italiano.

Panoramica sull’argomento

Pm Milano,Rocchi scelse arbitri graditi a Inter in alcune gareUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportival designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti vicine allo stesso ... ansa.it