Indagine arbitri il caso si allarga | il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Occhio all’ipotesi commissariamento

L’indagine sugli arbitri italiani si sta espandendo, coinvolgendo anche il recente episodio legato a Gianluca Rocchi. La vicenda potrebbe avere ripercussioni sulla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con l’ipotesi di un commissariamento che si fa sempre più concreta. Le indagini si concentrano su presunti irregolarità e comportamenti discutibili all’interno del sistema arbitrale, mentre il caso si allarga a macchia d’olio.

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