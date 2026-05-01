Il 2 aprile, durante un’operazione a San Siro, sono state intercettate conversazioni che collegano un arbitro a un noto imprenditore. La Procura di Milano sta approfondendo le conversazioni per verificare se ci siano state pressioni per influenzare le decisioni arbitrali relative alla squadra di Milano. L’indagine si concentra sulla possibile influenza di Schenone sulle assegnazioni degli arbitri nelle partite di calcio.

? Cosa sapere Intercettazioni a San Siro il 2 aprile collegano Rocchi a Giorgio Schenone.. La Procura di Milano indaga se Schenone abbia influenzato le assegnazioni arbitrali dell'Inter.. L’indagine della Procura di Milano su Gianluca Rocchi punta il mirino verso San Siro, dove il 2 aprile 2025 l’ex designatore è stato intercettato durante una conversazione telefonica con un membro del proprio settore. Al centro del fascicolo sulla frode sportiva emerge la figura di Giorgio Schenone, incaricato dei rapporti tra l’Inter e la classe arbitrale, indicato come l’elemento operativo per la gestione delle preferenze tecniche all’interno del club nerazzurro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Rocchi: emerge il ruolo di Schenone nelle intercettazioni

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