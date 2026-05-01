Caso Rocchi inchiesta arbitri LIVE | Gervasoni interrogato in Procura

Nella giornata di ieri, il giudice sportivo ha reso noto che l’ex designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, non si è presentato in Procura per essere ascoltato nell’ambito di un’inchiesta in corso. Al contrario, invece, l’ex arbitro Gervasoni ha risposto alle domande dei magistrati e ha fornito la propria versione dei fatti. La vicenda riguarda un’indagine aperta dagli inquirenti sui comportamenti degli arbitri.

L'ex designatore Gianluca Rocchi ha deciso di non presentarsi in Procura a differenza di Gervasoni sentito dai pm nella giornata di ieri. L'ex supervistore VAR ha parlato delle partite Inter-Roma e Salernitana-Modena.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato dal pm: Rocchi sceglie il silenzio. Gli aggiornamenti in direttaGiornata decisiva nell’inchiesta sugli arbitri condotta dal pm Maurizio Ascione: Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato per... Leggi anche: Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: oggi Gervasoni sentito dai PM, le ultime news Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano; Inchiesta arbitri, Rocchi e nuovi nomi: indagine si allarga? Le news sull'Inter; Più chiarezza sul Var? Non devo promettere ciò che già faccio. Sono trasparente con tutti su tutto: parla Rocchi. Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: Gervasoni interrogato in ProcuraL'ex designatore Gianluca Rocchi ha deciso di non presentarsi in Procura a differenza di Gervasoni sentito dai pm nella giornata di ieri ... fanpage.it Le news del 29 aprile sul Caso Rocchi, l’ex designatore non parlerà con i PMLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e sul designatore Gianluca Rocchi sulle presunte scelte di direzioni di gara gradite all'Inter ... fanpage.it Caso Rocchi, Alvino: "Con l'Inter adotta un criterio, con le altre no! Serve una spiegazione" x.com Il Fatto Quotidiano. . Gianluca Rocchi è l’ex designatore degli arbitri di Serie A, bussa al vetro della sala Var di Lissone. Il messaggio Va dato un calcio di rigore. Succede durante Udinese-Parma. Ma per gli inquirenti non è un caso isolato. Ce ne parla @dani - facebook.com facebook