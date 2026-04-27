Il caso Rocchi i punti oscuri e l’ombra delle combine sul calcio | tutti i segreti racchiusi nelle intercettazioni

Il 30 aprile è previsto l’interrogatorio di garanzia di Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale coinvolto in un procedimento penale. Le indagini si concentrano su intercettazioni che rivelano presunte combine e comportamenti illeciti nel calcio. I dettagli delle conversazioni e i punti ancora da chiarire sono al centro delle verifiche condotte dalle autorità. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo sportivo e mediatico.

Oggi sarà nominato il suo successore. L'inchiesta ruota intorno alle intercettazioni in possesso della Procura di Milano Si terrà il 30 aprile l’interrogatorio di garanzia di Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale autosospesosi e indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano, insieme a Andrea Gervasoni e Daniele Paterna nell’ambito delle indagini partite dalla denuncia di Domenico Rocca e affidate al magistrato Maurizio Ascione. Al centro dell’inchiesta presunte designazioni di comodo per l’Inter. Sullo sfondo anche una possibile storia di combine che dovrà essere vagliata dagli inquirenti. L’edizione odierna di Repubblica ha fornito ulteriori dettagli in merito al caso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il caso Rocchi, i punti oscuri e l’ombra delle combine sul calcio: tutti i segreti racchiusi nelle intercettazioni Notizie correlate Garlasco, arma mai trovata e orari incerti: i punti oscuri che riaccendono il casoNiente da fare, il delitto di Garlasco continua a sollevare domande senza risposta. Caso Lorena Paolini, i familiari contestano l’archiviazione: “Non è suicidio, troppi punti oscuri”La morte di Lorena Paolini, la 53enne trovata senza vita nella sua abitazione di Ortona, in provincia di Chieti, torna al centro dell’attenzione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bufera arbitri: il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter; Frode sportiva e arbitri graditi all’Inter, indagato Rocchi: Mi autosospendo. Coinvolto anche il supervis…. Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: L'archiviazione solo su Udinese-ParmaIl Procuratore Figc interviene all'esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale, poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie f ... gazzetta.it Inchiesta arbitri LIVE, ultime news sul caso Rocchi: oggi la riunione del Comitato Nazionale AIA per il nuovo designatoreLa procura contesta tre episodi a Rocchi, autosospeso dopo l’accusa di frode sportiva. Indagato anche il supervisore VAR Gervasoni per un episodio sospetto in Salernitana-Modena. fanpage.it Il sostituto di Gianluca Rocchi : https://fanpa.ge/6WpnP - facebook.com facebook L’avvocato Grassani sul caso #Rocchi: “Inter estranea alla situazione. L’ #Aia potrebbe essere commissariata, non la Figc” x.com