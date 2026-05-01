Caso Rocchi | dalle intercettazioni spunta un dirigente dell’Inter

Nuovi dettagli emergono nel caso Rocchi, legato alle indagini sulla gestione degli arbitri. La Procura di Milano ha reso noti elementi provenienti da intercettazioni che coinvolgono un dirigente di una squadra di calcio. Le indagini si concentrano su possibili irregolarità legate alle decisioni arbitrali e alle comunicazioni tra i soggetti coinvolti. La vicenda prosegue con ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.

Dalla Procura di Milano arrivano nuovi dettagli sull’inchiesta che sta coinvolgendo il mondo degli arbitri. Ne parla sulle colonne odierne il quotidiano La Repubblica: emergono infatti di nuovi dettagli sull’inchiesta della Procura di Milano che coinvolge il mondo arbitrale. Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni sarebbero stati sotto intercettazione già da oltre un anno, e proprio da uno di questi ascolti emergerebbero elementi rilevanti per comprendere meglio il quadro delle accuse legate a presunte designazioni non del tutto trasparenti. Al centro dell’attenzione c’è una conversazione avvenuta il 2 aprile 2025 allo stadio San Siro, in cui Rocchi, parlando al telefono con una persona del settore, avrebbe fatto riferimento a una figura interna all’Inter.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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