La Procura di Milano ha chiesto di procedere con il rito immediato contro un uomo di 53 anni, residente a Cervia, accusato dell’omicidio di una giovane donna. L’indagine riguarda anche la profanazione della tomba della vittima, episodio che ha suscitato scalpore. La richiesta di giudizio rapido è stata presentata in relazione alle accuse di omicidio e di violazione del luogo di sepoltura.

La Procura di Milano ha avanzato la richiesta di avviare il rito immediato nei confronti di Gianluca Soncin, l’uomo di 53 anni originario di Cervia accusato dell’omicidio della giovane Pamela Genini. L’aggressione, avvenuta lo scorso 14 ottobre 2025 nell’abitazione della vittima situata nel quartiere Gorla a Milano, ha portato l’imputato in carcere con contestazioni che includono l’omicidio premeditato, aggravato da crudeltà, futili motivi e stalking. L’accusa punta a una risoluzione rapida del procedimento, che permetterebbe di saltare la fase dell’udienza preliminare. Secondo quanto emerso dalle indagini, il cinquantatreenne avrebbe approfittato di una copia delle chiavi di casa realizzate senza il consenso della donna per entrare nell’appartamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Pamela Genini: rito immediato e l’orrore della tomba profanata

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Pamela Genini venne colpita e uccisa, la sera del 14 ottobre scorso nella sua casa a Milano, dall'ex compagno Gianluca Soncin con 76 coltellate. #ANSA x.com