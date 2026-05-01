Secondo un rapporto dei Carabinieri datato 18 luglio 1983, il seminarista Ian Wilson viene indicato come figura coinvolta nel caso Orlandi. La documentazione menziona specificamente il suo nome tra le persone prese in considerazione nel contesto delle indagini. Non sono state fornite ulteriori dettagli su eventuali prove o dichiarazioni a suo carico. La vicenda rimane oggetto di indagini e discussioni pubbliche.

? Cosa sapere Rapporto Carabinieri 18 luglio 1983 indica il seminarista Ian Wilson per il caso Orlandi.. Documento inedito riapre la pista del messaggio deposto a Fiumicino nel luglio 1983.. Un rapporto riservato dei Carabinieri del 18 luglio 1983 punta l’attenzione su un seminarista inglese, Ian Wilson, presente all’aeroporto di Fiumicino proprio quando i presunti rapitori lasciarono un messaggio per la famiglia Orlandi nella cappella della chiesa. Il caso che scuote il Vaticano dopo quattro decenni riemerge attraverso documenti inediti che mettono in luce dettagli mai svelati sulla scomparsa di Emanuela Orlandi nel 1983. L’inchiesta, portata alla luce dalla giornalista Angela Corica, mette sotto la lente d’ingrandimento la figura di un giovane religioso che all’epoca coordinava le attività giovanili presso l’oratorio di Sant’Anna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Orlandi: l’informativa dei Carabinieri punta su un seminarista

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