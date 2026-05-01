Il procuratore di Milano ha affermato che, in quarant'anni di carriera, non si è mai trovato di fronte a un caso simile a quello di Nicole Minetti. La sua posizione riguarda il parere sulla richiesta di grazia presentata dalla ex consigliere regionale, mentre le indagini in Uruguay sollevano dubbi sulla regolarità dell'adozione che potrebbe influenzare il procedimento. La situazione è al centro di un'attenzione crescente, tra questioni legali e procedurali.

? Cosa sapere Il procuratore Brusa difende il parere sulla grazia per Nicole Minetti a Milano.. Le indagini in Uruguay sulla regolarità dell'adozione mettono in dubbio il provvedimento.. Il sostituto della Procura Generale di Milano, Gaetano Brusa, ha difeso la propria valutazione tecnica in merito alla concessione della grazia a Nicole Minetti, dichiarando che dopo quattro decenni di carriera non si era mai imbattuto in una fattispecie simile. Il magistrato, prossimo al pensionamento, ha ribadito la completezza del fascicolo analizzato, mentre le indagini si concentrano ora sulla regolarità dell’adozione avvenuta in Uruguay e su presunte anomalie legate all’ente Inau.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Minetti, il procuratore: ‘In 40 anni non ho un caso simile

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