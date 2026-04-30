In un procedimento giudiziario, si procederà con l'audizione dei medici che hanno assistito il bambino adottato dall’ex consigliera regionale. Il pubblico ministero ha affermato che si tratta di un caso che non si era mai verificato in quarant’anni. Successivamente, si valuteranno le verifiche richieste dalla procura generale all’Interpol, riguardanti eventuali approfondimenti svolti in Uruguay e Ibiza.

Il primo passo sarà sentire i medici che hanno avuto in cura il bimbo adottato da Nicole Minetti. Poi sarà il momento di tirare la riga sugli approfondimenti all'estero, in particolare Uruguay e Ibiza, chiesti dalla procura generale all'Interpol. È ancora un caso la grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi di carcere per sfruttamento della prostituzione e peculato. Dopo le rivelazioni del Fatto quotidiano su presunte irregolarità nella procedura di adozione, e su possibili illeciti commessi al GinTonic di Montevideo, il ranch uruguaiano di Cipriani e Minetti, gli inquirenti stanno svolgendo nuovi approfondimenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nicole Minetti, verranno sentiti i medici. Il pg: "Mai una cosa simile in 40 anni"

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