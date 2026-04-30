In un procedimento legale, i medici che hanno preso in cura il bambino adottato da Nicole Minetti saranno ascoltati come primo passo. Successivamente, la procura generale ha richiesto approfondimenti internazionali all’Interpol riguardo a possibili verifiche in Uruguay e Ibiza. Un pubblico ministero ha commentato che in quarant’anni di attività non si è mai verificata una situazione simile.

Il primo passo sarà sentire i medici che hanno avuto in cura il bimbo adottato da Nicole Minetti. Poi sarà il momento di tirare la riga sugli approfondimenti all'estero, in particolare Uruguay e Ibiza, chiesti dalla procura generale all'Interpol. È ancora un caso la grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi di carcere per sfruttamento della prostituzione e peculato. Dopo le rivelazioni del Fatto quotidiano su presunte irregolarità nella procedura di adozione, e su possibili illeciti commessi al GinTonic di Montevideo, il ranch uruguaiano di Cipriani e Minetti, gli inquirenti stanno svolgendo nuovi approfondimenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nicole Minetti, verranno sentiti i medici che hanno visto il bimbo. Il pg: "Mai una cosa simile in 40 anni"

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