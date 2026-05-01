Caso Kronvold | l’ONU segnala possibili discriminazioni in Danimarca

Il 1 maggio 2026, la Corte Suprema danese riceverà il caso di una madre groenlandese coinvolta in una disputa legale. L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha segnalato possibili discriminazioni in Danimarca legate a questa vicenda. La vicenda riguarda questioni di diritto e diritti civili, e si inserisce in un quadro più ampio di analisi sulle pratiche legali nel paese. La decisione della corte rappresenta un momento importante nel procedimento giudiziario in corso.

? Cosa sapere La Corte Suprema danese riceve il caso della madre groenlandese Kronvold il 1 maggio 2026.. L'ONU segnala discriminazioni etniche verso i popoli Inuit legate ai test psicometrici FKU.. Venerdì 1 maggio 2026, la Corte Suprema danese riceve il caso di Kronvold, una madre di origine groenlandese che contende alle autorità la custodia della figlia Zammi, dopo che i test psicometrici sulla capacità genitoriale hanno scatenato l’intervento formale delle Nazioni Unite contro Copenaghen. Il percorso giudiziario che vede protagonista la donna groenlandese inizia a delinearsi con una tensione che attraversa i confini del Nord Europa. La vicenda risale al novembre 2024, quando le autorità della Danimarca decisero di allontanare la piccola Zammi dalla madre solo due ore dopo la nascita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Kronvold: l’ONU segnala possibili discriminazioni in Danimarca Notizie correlate Leggi anche: Smart working al Comune, la Fp Cgil contesta il regolamento: “Limiti rigidi e possibili discriminazioni” Organismo Asl contro discriminazioni, membro sospeso: "Fu coinvolto in caso di stalking"BRINDISI - Sospeso un membro del Comitato unico di garanzia (Cug) per le pari opportunità della Asl di Brindisi: in passato è stato coinvolto in un...