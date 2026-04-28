Smart working al Comune la Fp Cgil contesta il regolamento | Limiti rigidi e possibili discriminazioni

La Funzione pubblica Cgil ha scritto una nota indirizzata ai responsabili del Comune di Messina per esprimere le proprie preoccupazioni sul nuovo regolamento riguardante il lavoro agile. Nella comunicazione, l’associazione sindacale critica i limiti considerati troppo rigidi e segnala possibili situazioni di discriminazione tra i dipendenti. La questione riguarda la disciplina approvata con una delibera recentemente adottata dall’ente.

È scontro sul nuovo regolamento per il lavoro agile al Comune di Messina. La Funzione pubblica Cgil interviene con una nota indirizzata al Commissario straordinario, al segretario generale e ai dirigenti dell’ente, sollevando una serie di rilievi sulla disciplina approvata con delibera n. 291 del.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

La Fp Cgil chiede al governo più smart working nella pa per ridurre i consumi di carburanteLa guerra in Medio Oriente e la conseguente pressione sui mercati energetici “rischia di colpire innanzitutto lavoratrici e lavoratori”.

Caro carburanti e stipendi fermi, la FP CGIL chiede più smart working per i dipendenti degli Enti Locali in CiociariaUn intervento tempestivo per alleggerire il peso della crisi economica sulle spalle dei dipendenti pubblici.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Smart working: perché il lavoro senza luogo e indirizzo è un problema legale; Smart working e bonus trasporti, Gualtieri al governo: Non si può scaricare tutto sui comuni; Scatta lo smart working totale contro l’aumento del carburante: i primi segnali; GRUPPO SACMI, SMART WORKING E SETTIMANA CORTA. FIOMSENZA RISPOSTE SARÀ SCIOPERO.

Caro carburanti: scatta lo smart working per i dipendenti del ComuneIl Comune di Capalbio, in provincia di Grosseto, lancia lo smart working per i dipendenti contro il caro carburanti ... grossetonotizie.com

Giro di vite sulla sicurezza sul lavoro in smart working, Rontani (Capannori Cambia) chiama in causa il ComuneAccuse di scarsa trasparenza dall'amministrazione sul tema: Sul tema non ho ancora visto atti pubblicati all'albo pretorio on line ... luccaindiretta.it

Il lavoro che cambia la vita. Indagine sullo smart working. Di @scingolo x.com

# **Accesso allo smart-working, attenzione alle categorie prioritarie ** [https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/04/accesso-allo-smart-working-attenzione-alle-categorie-prioritarie.html](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/04/ facebook