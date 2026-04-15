Organismo Asl contro discriminazioni membro sospeso | Fu coinvolto in caso di stalking

Un membro del Comitato unico di garanzia della Asl di Brindisi è stato sospeso. La sospensione è avvenuta a seguito di un procedimento disciplinare aperto dopo che si è scoperto il suo coinvolgimento in un caso di stalking nei confronti di un'infermiera dell'ospedale “Perrino”. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, mentre proseguono le indagini sulle accuse.