Organismo Asl contro discriminazioni membro sospeso | Fu coinvolto in caso di stalking
Un membro del Comitato unico di garanzia della Asl di Brindisi è stato sospeso. La sospensione è avvenuta a seguito di un procedimento disciplinare aperto dopo che si è scoperto il suo coinvolgimento in un caso di stalking nei confronti di un'infermiera dell'ospedale “Perrino”. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, mentre proseguono le indagini sulle accuse.
BRINDISI - Sospeso un membro del Comitato unico di garanzia (Cug) per le pari opportunità della Asl di Brindisi: in passato è stato coinvolto in un caso di stalking ai danni di un'infermiera dell'ospedale “Perrino”. Condannato in primo grado, l'accusa venne poi prescritta in appello. Il Cug è.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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