Sami M. è stato interrogato per tre ore a Crema come testimone nel caso dell'omicidio di Hamza Salama avvenuto in via Brescia. L'interrogatorio si è concentrato sugli eventi della notte in cui è stato compiuto il fatto. Non sono state rese note ulteriori dichiarazioni ufficiali al termine dell'esame. La procura sta analizzando le informazioni raccolte per proseguire le indagini.

? Cosa sapere Sami M. interrogato a Crema come testimone per l'omicidio di Hamza Salama in via Brescia.. Nuove testimonianze indicano un movente legato a un rapporto sentimentale e a un presunto informatore.. Mercoledì scorso, intorno alle ore 11:00, due magistrati insieme a un luogotenente e al comandante della caserma di Crema si sono recati presso il Beccaria per interrogare Sami M., il ragazzo di diciotto anni coinvolto nell’omicidio di Hamza Salama avvenuto lo scorso 6 aprile in via Brescia. Mettiamoci comodi e proviamo a ricostruire questa storia che ha colpito il cuore della nostra città, tra le strade dove solitamente si cammina tranquilli e i parchi dove i ragazzi si ritrovano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Hamza: Sami M. interrogato per tre ore come testimone

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