Durante un procedimento legale in corso, l'arbitro Gervasoni è stato interrogato a Milano riguardo a presunte pressioni da parte del sistema VAR durante la partita tra Salernitana e Modena. La difesa ha contestato le accuse, sottolineando la distanza tra il supervisore e la sala VAR come elemento a loro favore. La vicenda riguarda le modalità di intervento del sistema di revisione video durante l'incontro di calcio.

? Cosa sapere Gervasoni interrogato a Milano per presunte pressioni Var durante Salernitana-Modena.. La difesa contesta l'accusa basandosi sulla distanza fisica tra supervisore e sala Var.. Il procuratore Maurizio Ascione ha presentato un’intercettazione telefonica tra il supervisore Var Andrea Gervasoni e l’attuale designatore Dino Tommasi durante le quattro ore di interrogatorio nella caserma della Gdf di via Oglio, a Milano, riferite al match Salernitana-Modena disputato lo scorso anno. L’inchiesta sulla frode sportiva che coinvolge il sistema arbitrale ha preso una piega decisiva questo 1 maggio 2026. Al centro del banco degli interrogatori, l’autosospeso Andrea Gervasoni ha dovuto rispondere delle dinamiche avvenute durante la partita di Serie B tra Salernitana e Modena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Gervasoni: difesa smentisce pressioni VAR Salernitana-Modena

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