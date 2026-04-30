Un avvocato ha dichiarato che l’arbitro Gervasoni non ha avuto alcuna interferenza nel match tra Salernitana e Modena. La sua presenza o coinvolgimento nel episodio che ha portato a contestazioni è stata esclusa, e si è precisato che l’arbitro non era presente sul luogo dei fatti. La posizione legale si basa su una spiegazione fornita dall’arbitro stesso riguardo all’accaduto.

“Abbiamo risposto dell’episodio di Salernitana-Modena, in cui l’arbitro Gervasoni ha spiegato che non ha interferito in alcun modo. Lui era a fare il Var in Serie A, dunque in una palazzina, il Var in Serie B era in un’altra, difficile aver insistito, non l’ho fatto. Era presente, ma non in quella sala”. Così l’avvocato Michele Ducci, legale di Andrea Gervasoni, al termine dell’interrogatorio nella caserma della Gdf di Milano. Sulla presenza del designatore Var con Gianluca Rocchi allo stadio San Siro il 2 aprile 2025, il legale di Gervasoni ha escluso che se ne sia parlato, come sul tema delle presunte designazioni pilotate. A chi gli...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Arbitri, il legale di Gervasoni: “Non ha interferito per Salernitana-Modena, non era lì”

Inchiesta arbitri, avvocato Gervasoni: Non ha interferito

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